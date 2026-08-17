Caiado: EUA não vão resolver nenhum problema que é 'nosso'

O candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira, 17, que os Estados Unidos não podem resolver um problema que é "nosso" em relação ao combate às organizações criminosas brasileiras. Caiado havia sido questionado se ele apoiaria a classificação de organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho como terroristas pelo governo dos Estados Unidos.

"Os americanos não vão resolver um problema que é nosso. Não tenho preocupação nenhuma com os americanos. Quem vai resolver esse problema somos nós", disse Caiado em conversa com a imprensa, após participar de evento organizado pelo Grupo Voto na capital paulista.

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Segundo o ex-governador goiano, tem faltado "ação" por parte do atual governo para combater a criminalidade, de modo que as facções brasileiras já se espalharam para países vizinhos.

Caiado disse que, entre as alternativas está a criação de uma polícia comum aos países que fazem fronteira com o Brasil. Segundo ele, isso facilitaria a cooperação e troca de informações.

Ainda no âmbito da segurança pública, Caiado criticou falas recentes do presidente Lula (PT) que disse que estaria aguardando a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da segurança pública para criar um ministério voltado para a área. "Lula, por favor. O senhor está há tantos anos presidente e não sabe nem quais são as capacidades do presidente da República em decidir? Isso é por medida provisória. Você cria um Ministério da Segurança por medida provisória."