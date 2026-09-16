Caiado é peça central da eleição ao governo de Goiás em meio a dificuldades no nível nacional

"Toca aí, Daniel". É assim que Ronaldo Caiado encerra a narração que abria o primeiro programa eleitoral de Daniel Vilela (MDB), seu ex-vice e hoje governador de Goiás. Mesmo fora do comando do Estado desde março para disputar a candidatura à Presidência, Caiado segue como a peça mais decisiva na corrida pelo governo de Goiás. Sem decolar na corrida presidencial, ele tem inclusive marcado presença com frequência no Estado para tentar garantir a permanência de seu grupo político no poder.

Nesta terça-feira, após recuperar-se de uma pneumonia, ele esteve novamente em Goiás, em Aparecida de Goiânia, onde participou de um ato em favor de Daniel Vilela. Na semana anterior, o dia 7 de Setembro também foi em Goiânia, onde Caiado assistiu ao desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. Pesa também por esse presença frequente o fato de a mulher do presidenciável, Gracinha Caiado (União), ser candidata ao Senado do grupo de Vilela.

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Na última pesquisa AtlasIntel para Estado, divulgada no dia 3, Daniel Vilela aparece com 43,5% das intenções de voto, bem à frente do senador Wilder Morais (PL), com 20,1%, e que está tecnicamente empatado com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que soma 16,1%. A pesquisa, registrada sob o protocolo GO-05293/2026, tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Como só assumiu o mandato no dia 31 de março, embora disputando uma reeleição, Vilela segue dependendo da vinculação com Caiado. É no horário eleitoral que essa disputa entre herança e autonomia aparece de forma mais evidente. Desde a estreia, Daniel Vilela optou pela associação direta com o ex-governador. Nos primeiros programas, Caiado - que na eleição presidencial aparece com 19,2% em seu Estado, segundo a mesma pesquisa Atlas, ocupa espaço de destaque, narrando trechos em que apresenta o sucessor como parceiro de "todos os anos de governo" e o único preparado para preservar as conquistas alcançadas. A associação também aparece no slogan da campanha: "É Daniel, é Caiado. Tudo junto e misturado."

Para Guilherme Carvalho, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e diretor-executivo da Métrica Viabilidade, onde atua no setor de Relações Governamentais, a estratégia faz parte de uma disputa maior pelo legado político de Caiado.

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Para o cientista político, a questão não envolve apenas a transferência da aprovação de Caiado para Vilela, mas também a capacidade do governador de preservar a coalizão política construída durante a gestão anterior. Nas sucessões, afirma Carvalho, é comum que alianças se dividam diante da disputa pelo poder. Vilela, porém, vem conseguindo manter essa estrutura relativamente estável, segundo o pesquisador. Carvalho afirma que o governador tem demonstrado uma capacidade de articulação política que pode ser determinante para transformar a herança de Caiado em força eleitoral própria.

"Caiado é um grande eleitor, ele deixa uma grande herança", diz Carvalho. Para o cientista político, porém, a manutenção dessa herança depende de uma "engenharia política" capaz de preservar a base construída ao longo dos anos de governo. Não é uma herança pequena. O governo de Caiado é aprovado por 84% dos eleitores goianos, segundo pesquisa Quaest divulgada em 30 de julho de 2026.

A forte associação entre Caiado e Vilela também chegou à Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) chegou a suspender, no final do mês passado, duas peças da propaganda de TV de Vilela com participação do ex-governador, por entender que elas extrapolavam o resgate histórico e configuraram promoção eleitoral. O pedido partiu do PL, que também disputa o eleitorado de direita e afirmou, em nota, que sua candidatura "não precisa tomar emprestada a imagem de ninguém". Um recado direto à estratégia do MDB. As decisões acabaram derrubadas na sequência.

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Enquanto isso, o candidato do PL ao governo, Wilder Morais, tenta se apresentar como uma alternativa ao grupo que comandou Goiás nos últimos anos, aproximando sua campanha do bolsonarismo e do eleitorado que se identifica com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em tom emocional, desde o início, a propaganda do atual candidato do PL recorre a símbolos como fé, família, trabalho, campo e a trajetória do desenvolvimento de Goiás para criar laços com o eleitor goiano. A mensagem é construída sem ataques diretos aos adversários e se concentra da ideia de que "dá para fazer mais", apoiada ao final com o número 22 e imagens do candidato ao lado de Jair e Flávio Bolsonaro.

A estratégia coloca Wilder em uma posição particular na eleição goiana. Ao mesmo tempo em que Vilela tenta herdar a força política de Caiado, o senador busca disputar parte do mesmo eleitorado de direita que sustentou o grupo do ex-governador no Estado.

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Para Guilherme Carvalho, a proximidade entre as bases eleitorais de Vilela e Wilder ajuda a explicar o embate. Os dois projetos de governo disputam um espaço semelhante, o eleitorado de direita, ainda que partam de referências diferentes. Na avaliação do pesquisador, a rivalidade entre o grupo de Caiado e o bolsonarismo em Goiás não se resume a uma divergência ideológica. Os dois campos têm pontos de convergência e já ensaiaram aproximações no Estado, mas competem pela liderança desse mesmo eleitorado.

Nesse cenário, a presença de Caiado na campanha de Vilela funciona também como uma marcação de território. Ao reivindicar a continuidade do governo, o candidato do MDB se apresenta como sucessor natural de uma liderança que já ocupa esse espaço em Goiás. Wilder, por sua vez, tenta abrir uma alternativa a esse grupo a partir de uma identificação mais direta com o bolsonarismo. "Não é um embate de projeto, não é um embate ideológico, é um embate por poder", resume Carvalho.

Se Vilela aposta na continuidade do governo Caiado, Marconi Perillo escolheu outro caminho: transformar a própria trajetória na principal estratégia para voltar ao Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador de Goiás.

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Com cerca de 30 segundos por horário eleitoral, o tucano transformou o pouco tempo disponível em parte da própria mensagem. No primeiro programa, exibido na sexta-feira, 28, a campanha acelerou imagens e narração para relembrar realizações dos quatro mandatos de Marconi à frente do Estado, como o HUGOL, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Bolsa Universitária, os colégios militares, as Patrulhas Maria da Penha. A propaganda também direcionou o eleitor para as redes sociais, onde a campanha promete detalhar propostas.

Na segunda-feira, 31, o tom ficou mais duro. Marconi abriu a propaganda afirmando que Daniel "já começou a campanha dizendo mentiras" e se apresentou como uma ameaça ao atual grupo político. Disse que pretende "acabar com os esquemas do atual governo, com o desperdício de dinheiro e propaganda e com tudo que está errado".

A campanha combina dois movimentos: recupera a imagem de Marconi como ex-governador com oito anos no poder e converte essa trajetória em munição contra a gestão atual, deslocando o adversário de Vilela para o próprio grupo político no poder.

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Para o cientista político Guilherme Carvalho, a estratégia tem limites. Marconi mantém eleitorado e trajetória conhecidos, mas tem dificuldade em transformar a crítica ao governo em proposta de futuro. "Ele não consegue transmitir a sensação de que vai governar Goiás para o futuro", diz.

Enquanto Ronaldo Caiado mantém peso na disputa estadual, sua tentativa de levar essa força para além de Goiás enfrenta outro cenário. Fora de Goiás, o ex-governador encontra dificuldades para transformar a influência construída localmente em uma candidatura competitiva à Presidência.

Segundo o cientista político, ele enfrenta dificuldade para romper a polarização nacional porque não apresenta uma diferenciação suficientemente clara em relação aos principais nomes da direita. O sistema eleitoral de dois turnos favorece a concentração dos votos em candidaturas com maior competitividade, enquanto candidatos posicionados como uma "terceira via" encontram mais dificuldade para avançar.

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"Caiado sempre foi uma liderança de nicho", afirma Carvalho. Para ele, o ex-governador construiu uma trajetória de forte reconhecimento entre setores da elite política e do agronegócio, mas ainda é pouco conhecido pelo eleitorado nacional. Além disso, sua plataforma apresenta pontos de proximidade com a de Jair Bolsonaro, o que dificulta a disputa por um eleitorado que tende a priorizar o candidato que considera mais competitivo contra o PT.