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Caiado diz que terá 'mão pesada' contra as bets, caso chegue à Presidência

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse nesta quinta-feira, 20 que a demanda contra as bets terá "a mão pesada do Caiado". O candidato participa de encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, no centro da cidade de São Paulo.

Representantes da Associação dos Lojistas do Brás declararam ao candidato serem contra as bets. Em resposta, Caiado afirmou que a aposta é como uma droga. "Então, essa demanda que está sendo feita aqui, terá a mão pesada do Caiado, como presidente da República, para poder combater essas bets no Brasil", declarou aos comerciantes presentes no encontro.

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