Caiado diz que, se eleito, encaminhará reformas ao Congresso no 1º dia, junto com anistia

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que, se for eleito, encaminhará no primeiro dia de governo reformas ao Congresso. Listou como exemplo a reforma trabalhista, política, administrativa e rever a reforma tributária. Ele concedeu entrevista ao Canal Livre, da Band TV, que vai ao ar na noite deste domingo.

Além disso, ele afirmou que também enviará ao Congresso no primeiro dia de mandato a categorização das facções criminosas como terroristas e anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. "Encaminharei no primeiro dia, não vou deixar para o segundo. Vou rever a reforma tributária. Reforma administrativa, reforma política, reforma trabalhista. Encaminharei todas elas no primeiro dia do meu governo. Junto com o terrorismo e junto com a anistia", declarou.

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Sobre a dívida pública, Caiado prometeu que vai estabilizar essa conta no primeiro ano e depois ir reduzindo a dívida em proporção do Produto Interno Bruto (PIB) 1 ponto porcentual por ano. "No primeiro ano fica essa dúvida, ainda estou terminando os cálculos. Eu estabilizo a dívida PIB e cada ano eu baixo 1 ponto porcentual. Esse é o projeto meu para trabalhar nesse sentido. Se eu disser isso para os empresários, eles investirão no Brasil", completou.

Ele ainda criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por fazer medidas como o Desenrola, voltado à renegociação das dívidas das famílias.

"Agora tem um Desenrola. Senhor Lula, quem é que enrolou? Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro nessa dívida toda que ele está aí dentro? Quem foi?", questionou Caiado. "Porque hoje o cidadão está aplaudindo e está vendo. Eu vou te dar o FGTS para você pagar uma dívida para o agiota chamado Lula. O Lula é o agiotão", criticou.