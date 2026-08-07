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Caiado diz que privatizaria segmentos do gás, mas não Petrobras, Banco do Brasil e Caixa

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que não privatizaria a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas admitiu a privatização de segmentos do gás, se eleito. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 7, durante sabatina da GloboNews.

Ao ser questionado sobre vender partes da Petrobras, Caiado respondeu: "Depende. A Petrobras está deixando muito a desejar na área de gás".

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Em seguida, afirmou: "Agora, você não pode desconhecer que a Petrobras, em relação a águas profundas, é a top do mundo hoje. Eu acho que (privatizaria) segmentos do gás, não a parte de águas profundas."

Na sequência, também foi questionado sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e respondeu que não privatizaria essas empresas. "De maneira alguma eu privatizaria o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um poder ainda de contemplar, em regiões de maior carência no Brasil, o acesso a esse sistema de crédito", disse.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/GLOBONEWS/SABATINA
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