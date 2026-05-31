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Caiado diz que não sobe nas pesquisas porque não houve debate e 50% desconhecem seu nome

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 20:45:00 Editado em 31.05.2026, 20:54:33
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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que ainda não subiu nas pesquisas porque não houve debate e 50% das pessoas não o conhecem. Ele concedeu entrevista ao Canal Livre, da Band TV, que vai ao ar na noite deste domingo.

"Eu sou desconhecido por quase 50% da população. Segundo, ninguém tem aí um recall de quem está na presidência da República, que é o Lula e o PT há 5 mandatos", afirmou Caiado.

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Segundo ele, suas reações às acusações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não foram leves, mas defendeu que não se pode criar um racha dentro da direita já que o objetivo é derrotar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Por um motivo só. Nós não tivemos debate. Nós não tivemos oportunidade de discutir, mano a mano, quem é que realmente sabe, quem tem autoridade moral para sentar a cadeira, quem tem coragem de enfrentar a violência, o crime, a corrupção", disse ele.

Perguntado porque os eleitores deveriam o escolher, Caiado afirmou que a escolha será feita por quem tiver mais entregas e que Lula e Bolsonaro não entregaram o esperado.

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"O PT já teve oportunidade de governar o País em 2018, mas não fez as entregas. Aí o PT voltou. Por que o PT não volta em Goiás para os próximos 100 anos? Porque o governo entregou para a sociedade acima do que ela esperava", completou ele.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/ENTREVISTA/CANAL LIVRE/PESQUISAS
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