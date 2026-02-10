Caiado diz que não 'decepcionará' se for escolhido pelo PSD para disputar Presidência

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 9, que não "decepcionará" caso seja escolhido pelo seu novo partido para disputar a Presidência da República nas eleições de outubro. A declaração foi dada durante o evento Diálogos da Saúde, em São Paulo.

"Quero entrar em campo. Se me deixarem jogar, eu garanto que não vou decepcionar ninguém aqui", disse o governador, recorrendo a uma metáfora esportiva para sinalizar disposição política.

De olho na corrida presidencial, Caiado deixou o União Brasil, partido ao qual era filiado desde os tempos do antigo PFL. A saída ocorreu após a sigla formalizar a federação com o Progressistas, movimento que, segundo ele, inviabilizou qualquer pretensão presidencial interna.

De acordo com o governador, a decisão foi tomada após ouvir da direção partidária que não haveria candidatura própria ao Palácio do Planalto. "(Eles disseram) Nós não vamos lançar candidato própria. Eu disse: bom, então vocês vão fazer com que eu saia do partido que eu venho desde que comecei minha vida política", afirmou Caiado, durante o evento Diálogos da Saúde.

Hoje, o Partido Social Democrático (PSD) reúne três governadores com projeção nacional e interesse declarado na disputa presidencial: além de Caiado, Ratinho Jr., do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Essa será a primeira vez que o partido lançará uma candidatura própria ao Palácio do Planalto.

Caiado afirmou ainda que a relação entre os três é de "respeito" e que, independentemente de quem seja escolhido, haverá apoio interno. "Aquele que sair candidato terá o apoio dos demais, e aquele que for para o segundo turno terá o apoio de todos os outros", disse.

Segundo Caiado, a decisão será tomada em 15 de abril, data em que o partido deve anunciar o nome escolhido. "Tem hoje um grupo de pessoas de renome na política, equilibradas, sérias, que vão analisar qual é o perfil e quem deve ser o candidato, de um de nós três. Então, é dessa maneira que eu acolherei o resultado do dia 15 de abril", afirmou.

O que dizem as pesquisas

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (9) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente nas simulações de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e possíveis candidatos do PSD nas eleições de outubro.

No primeiro cenário, que inclui o governador do Paraná, Ratinho Jr., o presidente aparece com 39% das intenções de voto, ante 30% de Flávio Bolsonaro. Ratinho tem 10%. Os demais nomes ficam abaixo de dois dígitos: Romeu Zema (Novo) tem 3%, Aldo Rebelo(DC) marca 2% e Renan Santos (Missão), 1%. Brancos e nulos totalizam 7%, e 8% não souberam ou não responderam.

No segundo teste, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula chega a 40%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 32%. Leite aparece com 5%, seguido por Zema (4%), Aldo Rebelo (3%) e Renan Santos (1%). Brancos e nulos somam 7%, e os indecisos permanecem em 8%.

Já no terceiro cenário, que inclui o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula mantém 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Caiado aparece com 6%, Zema com 4%, Aldo Rebelo com 2% e Renan Santos com 1%. Brancos e nulos totalizam 7%, e 8% não souberam ou não responderam.