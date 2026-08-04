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Caiado diz que Lula não participar de debates é 'gesto de acovardamento'

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:51:00 Editado em 04.08.2026, 11:59:51
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, classificou nesta terça-feira, 4, como um "gesto de acovardamento" a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participar dos debates eleitorais.

"Tenho esperança de que ele vá pensar bem, porque é um gesto de acovardamento diante de um momento em que tem muito a explicar", afirmou Caiado.

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O ex-governador de Goiás também criticou a possibilidade de a disputa presidencial ser novamente decidida entre candidatos com altos índices de rejeição, referindo-se a Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo ele, o Brasil não pode tratar como inevitável a presença dos nomes mais rejeitados no segundo turno.

"Vamos chegar a uma eleição em que os rejeitados foram para o segundo turno. Que situação dramática. Nunca vi isso na história de nenhuma campanha eleitoral no País", declarou.

As declarações foram dadas durante sabatina organizada pelo G4 Hub e pelo portal O Antagonista, em São Paulo, com candidatos à Presidência da República. Participam do evento, além de Caiado e Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o influenciador Renan Santos (Missão). Lula foi convidado, mas não respondeu.

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CAIADO debates ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/SABATINA/G4ANTAGONISTA Lula
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