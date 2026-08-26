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Caiado diz que impeachment de ministros do STF pode ser 'remédio' para impunidade

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, defendeu o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como um "remédio" para condutas incompatíveis com a democracia e disse ser contra a impunidade.

As declarações ocorreram em sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico, nesta quarta-feira, 26. "Você tem o Senado Federal, por norma constitucional, a condição de chamar esse ministro, colocá-lo com tudo aquilo que é um conselho de ética, com todo o rito processual, e julgá-lo", declarou.

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Caiado continuou: "Eu, como presidente da República, saberei conversar com o presidente de cada poder, para não deixar deteriorar a democracia brasileira".

Questionado se o impeachment de ministros do STF é um "remédio", Caiado respondeu: "Lógico que é. É aquilo que se fala muito no interior: o pau que dá no Chico, dá no Francisco. Não tem impunidade para ninguém".

Caiado, porém, ressaltou que a iniciativa deveria partir do próprio STF. "O Supremo é um colegiado. Por ser um colegiado, a primeira atitude tinha de partir de dentro do Supremo. O Conselho de Ética do Supremo tinha de se reunir e dizer: este comportamento não é compatível com quem tem autonomia de interpretar a Constituição". Ele acrescentou: "Não fez. É um erro que não tem como explicá-lo".

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O ex-governador de Goiás também voltou a fazer um apelo de que o STF quebre o sigilo de processos relacionados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao banco Master e à Operação Carbono Oculto.

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