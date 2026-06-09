Caiado diz que definição de candidato a vice ficará para o período das convenções partidárias

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), evitou antecipar qualquer definição sobre seu candidato a vice-presidente e afirmou que a discussão será tratada apenas no momento adequado do calendário eleitoral. Durante entrevista coletiva concedida no Agro 360º, evento promovido pelo Brazil Journal e The Agribiz, ele defendeu que o tema não deve ocupar o centro do debate neste momento.

Segundo Caiado, as especulações envolvendo possíveis nomes para compor sua chapa, incluindo o da apresentadora Silvia Abravanel, são naturais, mas ainda não há qualquer decisão tomada. "Eu dialogo com todos", afirmou. "Já estive com a Silvia Abravanel no fim de semana. Eu converso com todos, não sei quem vai entrar na pauta de vocês (imprensa) agora."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ex-governador ressaltou que a escolha do vice só será definida dentro do prazo legal das convenções partidárias. "Esse é um assunto que caminha até o dia da convenção. Não se descarta nada e também ninguém convalida nada hoje", disse. Segundo ele, o processo de formação das chapas seguirá até o período entre 20 de julho e 5 de agosto, em referência ao prazo legal das conferências partidárias.

Questionado sobre a possibilidade de uma composição com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Caiado também evitou fechar portas. "Não se exclui possibilidades até o fim da convenção partidária", declarou.

Apesar dos questionamentos sobre os nomes cogitados para a candidatura à vice-presidência, Caiado procurou minimizar a relevância do tema no atual estágio da pré-campanha. Para ele, a população está mais preocupada com questões como segurança pública e corrupção do que com a composição da chapa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A gente precisa debater o que está criando ansiedade na população", afirmou. "A população quer saber se nós vamos combater o crime e a corrupção." Segundo o governador, esses temas concentram hoje a maior preocupação dos brasileiros e devem orientar sua atuação como candidato.

Caiado também negou que uma reunião com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, tenha tratado da escolha de um vice. Segundo ele, o encontro foi dedicado à elaboração do plano de governo e reuniu especialistas de diferentes áreas.

"Nós fizemos uma ampla reunião tratando de assuntos de economia, energia e cultura", disse. "Não foi definição de vice." De acordo com o governador, as reuniões semanais têm sido voltadas à construção das propostas que integrarão seu programa de governo "A decisão da vice será passada no momento certo", concluiu.