Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Caiado diz que combinou 'debates paralelos' com Renan Santos - e que convidará Zema e Cury

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que fará, com o candidato do Missão, Renan Santos, debates "paralelos", diante da decisão de um "pool" de veículos de cancelar o debate previsto para 14 de agosto. As declarações ocorreram em sabatina na Rádio Itatiaia, nesta quarta-feira, 9.

"A proposta é que, ontem (terça) à noite, eu conversei com o Renan, e decidimos fazer também um debate paralelo, já que caiu o debate do dia 14", disse. Segundo o candidato do PSD, o debate independente ocorrerá na mesma data e que haverá convites aos candidatos Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante). Em relação aos adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Caiado disse prever que eles vão recusar o convite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Vou na manhã de hoje convidar o Zema, o Cury, já que esses dois aí numa referência a Flávio e Lula estão envolvidos em corrupção, não têm como fugir das perguntas, então provavelmente não vão querer ir", declarou. Caiado acrescentou: "E nós vamos montar a partir de agora vários debates paralelos, para que a sociedade brasileira tenha conhecimento daquilo que tenho dito. Quem rouba com a mão direita e quem rouba com a mão esquerda é ladrão".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
debates paralelos ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV