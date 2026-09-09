Caiado diz que combinou 'debates paralelos' com Renan Santos - e que convidará Zema e Cury

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que fará, com o candidato do Missão, Renan Santos, debates "paralelos", diante da decisão de um "pool" de veículos de cancelar o debate previsto para 14 de agosto. As declarações ocorreram em sabatina na Rádio Itatiaia, nesta quarta-feira, 9.

"A proposta é que, ontem (terça) à noite, eu conversei com o Renan, e decidimos fazer também um debate paralelo, já que caiu o debate do dia 14", disse. Segundo o candidato do PSD, o debate independente ocorrerá na mesma data e que haverá convites aos candidatos Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante). Em relação aos adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Caiado disse prever que eles vão recusar o convite.

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"Vou na manhã de hoje convidar o Zema, o Cury, já que esses dois aí numa referência a Flávio e Lula estão envolvidos em corrupção, não têm como fugir das perguntas, então provavelmente não vão querer ir", declarou. Caiado acrescentou: "E nós vamos montar a partir de agora vários debates paralelos, para que a sociedade brasileira tenha conhecimento daquilo que tenho dito. Quem rouba com a mão direita e quem rouba com a mão esquerda é ladrão".