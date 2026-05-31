Caiado diz que categorizará facções como terroristas e fará combate até com Forças Armadas

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 21:11:00 Editado em 31.05.2026, 21:17:06
O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que Lula e Bolsonaro bateram no teto da rejeição e ele tem uma estrada para caminhar. Ele concedeu entrevista ao Canal Livre, da Band TV, que vai ao ar na noite deste domingo. "A rejeição de Lula e Bolsonaro são as maiores. O Lula e o Bolsonaro são os dois maiores no top. Então, isso bateu no teto. Eles bateram no teto. E o Caiado tem um estradão enorme, como a gente fala no interior, uma picada enorme para poder caminhar nela", afirmou.

Segundo ele, o principal tema dessa eleição será a moral e é preciso ter autoridade moral para governar.

Ele disse que o governo do PT construiu e "pôs fermento nas facções criminosas". "Qual é o fator determinante dessa campanha eleitoral? Moral. Este é o divisor de águas. Um governo que construiu as duas facções mais violentas do país e as mais importantes. Multinacionais do crime. PCC e Comando Vermelho", disse.

O ex-governador disse ainda que o PT foi quem colocou fermento nessas organizações criminosas. Ele afirmou que irá categorizar essas organizações criminosas como terroristas e combatê-las com as Forças Armadas. "Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança, Exército Aeronáutico, a Marinha, as forças estaduais e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira - primeiro item para o Brasil crescer. Chega", completou.

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/ENTREVISTA/CANAL LIVRE/FACÇÕES
