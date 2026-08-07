Caiado diz em sabatina que emendas parlamentares são 'desestruturação do presidencialismo'

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que há uma "desestruturação do presidencialismo" ao comentar sobre as emendas parlamentares e afirmou que pretende direcioná-las integralmente para obras do seu plano de governo. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 7, durante sabatina da emissora GloboNews.

Ao ser questionado, Caiado disse num primeiro momento que governaria "tranquilamente" com elas, mas afirmou que não poderá ter "594 planos de governo", ao se referir ao número de parlamentares do Congresso Nacional. "Na minha época, nunca teve uma emenda impositiva enquanto fui senador e deputado. Nunca vi isso na minha vida, nunca vi emenda impositiva. Então, essa é a desestruturação do presidencialismo", afirmou.

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Caiado prosseguiu: "Você tem uma desordem institucional completa. Então é preciso que o cidadão entenda que vai ter um presidente da República com autoridade moral e capacidade de negociar esses assuntos. Quais são? Não posso ter 594 planos de governo."

Na sequência, o ex-governador de Goiás afirmou que vai apresentar obras por setor para os parlamentares aplicarem as suas emendas. "Vou Direcionar 100% nas obras do governo, do meu plano de governo, eleito pela população." Ele afirmou ainda que "não tem como" um parlamentar dizer não. "Você não pode menosprezar também o peso da cadeira da Presidência da República", acrescentou.