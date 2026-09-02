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Caiado diz acreditar que impeachment de Moraes terá de ser iniciado

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que tem "certeza absoluta" que um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) deve ser iniciado.

Em sabatina para a Rádio Metropolitana 90,5 FM e TV Atalaia (SE), disse acreditar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) irá pautar a discussão do tema. "O presidente do Senado, como o da Câmara, ele não é onipotente. Ele preside um colegiado e como tal, ele tem que respeitar a decisão da maioria. Até então, isso foi deixado pra depois e nunca foi respeitado esse sentimento", disse.

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O candidato elogiou o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e afirmou que tem certeza que ele terá sucesso na autorização para o início do processo de impeachment de Moraes.

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