Caiado critica a reforma tributária e diz que pretende modificá-la

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a criticar a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional e disse que quer modificá-la. As declarações ocorreram na noite de terça-feira, 25, durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.

"Você sabe como é que essa matéria foi votada no Congresso Nacional? Você já viu na sua vida uma emenda à Constituição brasileira, que mexe com 215 milhões de brasileiros, seja votada por voto virtual? Onde o parlamentar esperava chegar: olha, depositaram a emenda positiva aí para o prefeito, então vota 'sim'. O que é isso?", questionou Caiado.

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O candidato também criticou a proposta de ampliação do Imposto Seletivo. "Pecado quem está fazendo é o Lula", afirmou, ao criticar a expressão "imposto do pecado", associada ao Imposto Seletivo. "Ele vai meter o Imposto Seletivo. É um cheque sem fundo que o brasileiro está dando a ele, porque ele vai aumentar a carga tributária, que já é de 32%, e vai botar para 34%."

Quebra de sigilos

Na sabatina do JN, Caiado, fez um apelo ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar o sigilo de processos ligados a fraudes nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Banco Master e à Operação Carbono Oculto.

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"Eu queria fazer uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa eleição em que nós não podemos, amanhã, ser surpreendidos. Eu pediria que eles refletissem bem e abrissem o sigilo do INSS, do caso Master e, junto a ele, também, toda essa parte do Carbono Oculto, para que nós não fôssemos, amanhã, enganados", declarou Caiado. "Pessoas envolvidas em graves crimes e que amanhã pudessem ser eleitas."