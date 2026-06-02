Caiado cita Silvia Abravanel como 'nome forte' para vice, mas candidata fala em foco na Câmara
O ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou na segunda-feira, dia 1º, que a apresentadora Silvia Abravanel (PSD) é um "nome forte" para compor sua chapa como candidata a vice-presidente. A filha de Silvio Santos, fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), porém, afirmou estar "totalmente focada" em sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados.
"Sem dúvidas o nome dela é um nome forte", afirmou Caiado, ao responder se a apresentadora é um nome possível para compor sua chapa. "É uma mulher que tem, hoje, uma capacidade de poder falar para milhões de brasileiros, tem um programa na televisão, e isso faz com que ela seja uma deputada federal eleita", afirmou o pré-candidato ao Planalto, em entrevista coletiva em Belo Horizonte (MG).
Caiado disse que a prioridade agora é definir os palanques estaduais e ampliar seu nível de conhecimento junto ao eleitorado. Segundo ele, a escolha do candidato a vice deve entrar na pauta de uma reunião marcada para 8 de junho, em São Paulo.
Em publicação nas redes sociais, Silvia Abravanel afirmou ter recebido "com surpresa" a informação de ser cotada para o posto. Ela disse que está iniciando sua trajetória na vida pública e que permanece "totalmente focada" em sua pré-candidatura a deputada federal.
O nome que ocupará a vice na chapa de Caiado tem sido alvo de especulações. O ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema (Novo), foi citado nas últimas semanas como uma possibilidade. Também em Belo Horizonte, Caiado afirmou que tem conversado com o mineiro, mas disse que o tema não foi tratado e que a principal preocupação de ambos é a fragmentação da centro-direita nesta eleição.
Também foi ventilada a possibilidade de o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ocupar o posto. Kassab, por sua vez, não descartou a hipótese.
"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", disse o ex-prefeito de São Paulo em nota divulgada à imprensa no sábado.
Aliados do dirigente afirmam que uma chapa puro sangue é, de fato, um cenário possível, mas uma composição com outra legenda também não está fora do radar.
A avaliação é que ainda é cedo para definir a chapa, especialmente porque novos fatos ainda podem alterar o cenário eleitoral. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece como o nome da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais bem posicionado nas pesquisas, mas tem sido alvo de desgastes por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.