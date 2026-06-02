Caiado cita Silvia Abravanel como 'nome forte' para vice, mas candidata fala em foco na Câmara

O ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou na segunda-feira, dia 1º, que a apresentadora Silvia Abravanel (PSD) é um "nome forte" para compor sua chapa como candidata a vice-presidente. A filha de Silvio Santos, fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), porém, afirmou estar "totalmente focada" em sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados.

"Sem dúvidas o nome dela é um nome forte", afirmou Caiado, ao responder se a apresentadora é um nome possível para compor sua chapa. "É uma mulher que tem, hoje, uma capacidade de poder falar para milhões de brasileiros, tem um programa na televisão, e isso faz com que ela seja uma deputada federal eleita", afirmou o pré-candidato ao Planalto, em entrevista coletiva em Belo Horizonte (MG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Caiado disse que a prioridade agora é definir os palanques estaduais e ampliar seu nível de conhecimento junto ao eleitorado. Segundo ele, a escolha do candidato a vice deve entrar na pauta de uma reunião marcada para 8 de junho, em São Paulo.

Em publicação nas redes sociais, Silvia Abravanel afirmou ter recebido "com surpresa" a informação de ser cotada para o posto. Ela disse que está iniciando sua trajetória na vida pública e que permanece "totalmente focada" em sua pré-candidatura a deputada federal.

O nome que ocupará a vice na chapa de Caiado tem sido alvo de especulações. O ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema (Novo), foi citado nas últimas semanas como uma possibilidade. Também em Belo Horizonte, Caiado afirmou que tem conversado com o mineiro, mas disse que o tema não foi tratado e que a principal preocupação de ambos é a fragmentação da centro-direita nesta eleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também foi ventilada a possibilidade de o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ocupar o posto. Kassab, por sua vez, não descartou a hipótese.

"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", disse o ex-prefeito de São Paulo em nota divulgada à imprensa no sábado.

Aliados do dirigente afirmam que uma chapa puro sangue é, de fato, um cenário possível, mas uma composição com outra legenda também não está fora do radar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A avaliação é que ainda é cedo para definir a chapa, especialmente porque novos fatos ainda podem alterar o cenário eleitoral. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece como o nome da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais bem posicionado nas pesquisas, mas tem sido alvo de desgastes por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.