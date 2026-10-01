Caiado: Cancelamento do debate é um atentado à democracia; destruíram processo eleitoral

O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta quinta-feira, 1, que o cancelamento do debate da TV Globo entre os candidatos à presidência, que aconteceria a partir das 21h20, é um "atentado à democracia". Segundo ele, o processo eleitoral no País "está sendo destruído" e a democracia "sofreu uma afronta". As declarações foram feitas em coletiva após a oficialização do cancelamento do debate.

Conforme explicou a Globo em nota, o cancelamento do debate aconteceu após duas decisões da justiça de hoje: a que impediu que fosse filmado o púlpito vazio reservado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a que obrigou a presença do presidenciável Renan Santos (Missão). De acordo com a emissora, as decisões representaram uma "interferência indevida" na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates.

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Segundo Caiado, os responsáveis pelos poderes constituídos no Brasil estão levando os poderes "à ruína" e ao descrédito perante a sociedade.

O ex-governador de Goiás também criticou o não comparecimento do atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que ele não só fez questão de não aparecer, como optou por uma "linha paralela" de ser entrevistado por um podcast numa tentativa de inviabilizar o debate da Globo. Neste momento, o petista concede entrevista ao Flow podcast.

"O Lula, desde o primeiro momento, fez questão de não só não comparecer, mas também buscar uma linha paralela no podcast para tentar inviabilizar. E a partir daí nós tivemos algo ainda mais grave", afirmou. "Lula provocou isso tudo, foi determinante. Bateu em retirada e foi buscar todos os artifícios e decisões", seguiu.