Caiado: Bets estão empobrecendo os mercados, porque as pessoas não estão comprando

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou nesta terça-feira, 18, o impacto que as bets têm causado sobre os setores econômicos.

"Esse é um lado que hoje está empobrecendo também o mercado de cada um, porque as pessoas não estão comprando. As pessoas não têm dinheiro nem para cesta básica, tamanha essa dependência do jogo", declarou durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

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Segundo Caiado, as fintechs e bets estão sendo usadas para lavagem de dinheiro do narcotráfico. Para reverter o problema, ele afirmou que pretende usar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Receita Federal.

"Com o Coaf e a Receita Federal na mão, eu saberei, além de inibir toda a parte publicitária no Pais, eu saberei dar um tratamento pesado ao que está destruindo a nossa geração de jovens e também nossas famílias", disse o ex-governador de Goiás.

Também participaram do evento os candidatos Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (MIssão). O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, enviou o seu vice, Alfredo Gaspar (PL), e o coordenador de sua campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN), sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal". Convidados, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo) não compareceram.