Caiado ao Canal Rural: País vive momento dramático, com endividamento alto, juros e crime

O candidato à Presidência pelo PSD, ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse nesta sexta-feira, 28, que o País vive um "momento dramático". "Agora eu me sinto preparado para poder governar o País com aquilo que acumulei como serviço prestado e com a possibilidade de corrigirmos este momento tão dramático que vive o País, com endividamento altíssimo em todos os segmentos, taxas de juros insuportáveis, bets contaminando economia das famílias e a criminalidade se expandindo em todo o território brasileiro", criticou Caiado, em entrevista ao Canal Rural e ao Bom dia Mercado (BDM), transmitida há pouco.

Para o ex-governador de Goiás o setor rural enfrenta atualmente uma das suas maiores adversidades. "Hoje passou a ser referência no mundo em produtividade, mas, em renda, infelizmente, o produtor rural tem perdido muito e não tem tido aquilo que tanto deseja, que é poder ter uma economia estável para continuar produzindo", acrescentou o candidato.

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Caso eleito, afirmou que irá implantar "políticas estruturantes" ao País. "O Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos e hoje produz 350 milhões de toneladas. No entanto, a parte do Estado, do governo, não avançou: logística, armazenagem, condições de insumos para o setor e linhas de crédito compatíveis com o resultado final", comparou.

Questionado sobre as prioridades do seu eventual governo ao agronegócio, Caiado disse que "chamaria todas as entidades ligadas ao setor" para demonstrar a realidade do Brasil.