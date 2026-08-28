Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Caiado ao Canal Rural: País vive momento dramático, com endividamento alto, juros e crime

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência pelo PSD, ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse nesta sexta-feira, 28, que o País vive um "momento dramático". "Agora eu me sinto preparado para poder governar o País com aquilo que acumulei como serviço prestado e com a possibilidade de corrigirmos este momento tão dramático que vive o País, com endividamento altíssimo em todos os segmentos, taxas de juros insuportáveis, bets contaminando economia das famílias e a criminalidade se expandindo em todo o território brasileiro", criticou Caiado, em entrevista ao Canal Rural e ao Bom dia Mercado (BDM), transmitida há pouco.

Para o ex-governador de Goiás o setor rural enfrenta atualmente uma das suas maiores adversidades. "Hoje passou a ser referência no mundo em produtividade, mas, em renda, infelizmente, o produtor rural tem perdido muito e não tem tido aquilo que tanto deseja, que é poder ter uma economia estável para continuar produzindo", acrescentou o candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Caso eleito, afirmou que irá implantar "políticas estruturantes" ao País. "O Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos e hoje produz 350 milhões de toneladas. No entanto, a parte do Estado, do governo, não avançou: logística, armazenagem, condições de insumos para o setor e linhas de crédito compatíveis com o resultado final", comparou.

Questionado sobre as prioridades do seu eventual governo ao agronegócio, Caiado disse que "chamaria todas as entidades ligadas ao setor" para demonstrar a realidade do Brasil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CAIADO Canal Rural eleições 2026 presidência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV