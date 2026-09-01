Caiado anuncia Ratinho Júnior para Ministério da Infraestrutura em eventual vitória ao Planalto

Candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado anunciou que o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), será ministro da Infraestrutura no caso de uma eventual vitória na disputa eleitoral deste ano.

Em vídeo divulgado pela assessoria de campanha do ex-governador de Goiás nesta segunda-feira, 1º, o presidenciável aparece ao lado de Ratinho Júnior para oficializar o convite. "É um craque. Vai comandar todas as rodovias, ferrovias, hidrovias, daí por diante."

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No começo do ano, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado protagonizaram uma disputa interna na legenda pela vaga à Presidência da República. O governador do Rio Grande do Sul e correligionário, Eduardo Leite, também era cogitado para o posto. Gilberto Kassab, presidente do PSD, optou pelo ex-governador goiano ainda em março.

Caiado também citou a aprovação do governador paranaense, que agradeceu. "É um privilégio estar ao seu lado na caminhada pelo Brasil. Fico feliz de você ter lembrado do meu nome." De acordo com última pesquisa Quaest de agosto, Ratinho Júnior é aprovado por 79% dos cidadãos, enquanto 14% desaprovam a gestão.

Para chegar ao Ministério da Infraestrutura de Caiado em 2027, no entanto, o governador do Paraná depende de uma reviravolta na corrida eleitoral. Segundo levantamento do instituto BTG/Nexus, Caiado aparece em quarto lugar na disputa eleitoral, com 5% das intenções de voto, atrás de Lula (41%), Flávio Bolsonaro (33%) e Augusto Cury (11%).

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Esta é a segunda vez que Caiado disputa uma eleição presidencial. A primeira foi em 1989, quando o candidato ficou em décimo lugar, com 0,72% dos votos no primeiro turno.