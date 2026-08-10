Caiado afirma que o 'divisor de águas dessa eleição é a moral'

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira, 10, que o divisor de águas dessa eleição é a moral. A fala foi feita durante o evento Diálogos CEO One, promovido pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo.

"A credibilidade moral é condição de governabilidade. Hoje o grande problema é que nós estamos indo talvez para a eleição mais importante do País. E agora o que está em jogo mais do que nunca é além da experiência, além das reformas que precisam ser feitas, é se o governante, se ele terá ali autoridade moral, porque o divisor de águas dessa eleição é a moral", disse o ex-governador de Goiás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Caiado aparece em terceiro lugar na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda, com 5%. Ele está empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos (Missão) que tem 4% e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que registrou 3%.

Segundo o levantamento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera com 40% das intenções de voto, contra 35% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na manhã desta segunda, o candidato do PSD propôs a criação do tipo penal do "terrorismo doméstico" para o combate a organizações criminosas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pacote de medidas do candidato inclui o endurecimento do regime de execução das penas, além de estratégias de combate ao crime integrando diferentes órgãos públicos e frentes de atuação, desde a retomada dos territórios à asfixia financeira das organizações.

Anunciou, ainda, que vai convidar o promotor Lincoln Gakiya para assumir o Ministério da Segurança Pública no seu plano de governo.