Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte em disputa acirrada com Allyson Bezerra

Cadu Xavier, conhecido eleitoralmente como Cadu de Lula (PT), venceu as eleições para governador do Rio Grande do Norte neste domingo, 25. Com 100% das urnas apuradas, o petista obteve 50,77% dos votos válidos, que correspondem à 1.073.024 votos, contra 49,23% de seu adversário, Allyson Bezerra (União Brasil), que encerrou sua candidatura a governador com 1.040.399 votos.

A disputa potiguar registrou 3,60% (80.214) de votos nulos e 1,61% (35.873) votos em branco. A abstenção ficou em 16,07%, o que equivale à 426.776 eleitores que não compareceram às urnas. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O resultado garante ao PT a continuidade no comando do Rio Grande do Norte por mais um mandato consecutivo. O partido já está à frente do Executivo estadual com a governadora Fátima Bezerra, também petista. Durante a campanha, Cadu contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa estadual, para aproximar a eleição potiguar do cenário político nacional.

Eleito pela primeira vez como governador, Cadu de Lula representa a coligação Time Que Cuida, formada por PDT, PSB e Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e assume o cargo ao lado de sua vice, Larissa Rosado (PSB).

O novo governador potiguar será empossado no cargo no dia 6 de janeiro de 2027. A nova data de posse começa a valer a partir desta eleição, de acordo com a mudança definida por emenda constitucional promulgada em 2021 (EC 111). Cadu de Lula permanece no posto pelos próximos quatro anos.

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No entanto, Cadu virou no segundo turno. Ao final do primeiro turno, Allyson tinha 36,94% dos votos, contra 36,16% de Cadu de Lula. Porém, o candidato petista se elegeu e se consagrou governador.

Allyson Bezerra também disputou pela primeira vez o governo do Rio Grande do Norte. Candidato pela coligação Esperança e Trabalho, formada por Republicanos, MDB, PSD, Avante, Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) e Federação União Progressista (União Brasil/PP), ele deixou o cargo de prefeito de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte para concorrer ao cargo no Executivo estadual.

Saiba quem é Cadu Xavier

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Carlos Eduardo Xavier, conhecido eleitoralmente como Cadu de Lula, tem 48 anos, é natural do Rio de Janeiro e formado em Engenharia de Computação. Auditor fiscal do Tesouro do Rio Grande do Norte desde 2005, construiu sua carreira profissional na administração tributária do Rio Grande do Norte.

Em 2019, foi nomeado secretário estadual de Tributação, no governo de Fátima Bezerra (PT). Em 2023, assumiu a Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ-RN), pasta responsável pela administração financeira do governo estadual.