Cacique Raoni é internado na UTI com infecção grave em Mato Grosso

O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, na tarde de domingo, 14.

De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade de saúde na manhã desta segunda-feira, 15, Raoni deu entrada no hospital às 17h, após ser transferido de avião da região de Peixoto de Azevedo, onde reside.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O paciente encontra-se internado na UTI sob monitoramento contínuo, recebendo hidratação venosa, antibioticoterapia de amplo espectro e suporte intensivo. O estado de saúde é considerado grave, exigindo cuidados intensivos e monitoramento ininterrupto da equipe multiprofissional", diz o hospital.

Segundo informações repassadas por familiares e cuidadores ao hospital, o cacique estava em casa com visitas de lideranças indígenas quando apresentou um episódio de vômito na manhã de sábado, 13.

No domingo, "apresentou três novos episódios de vômito, associados a uma tosse persistente, dor abdominal e expectoração com pequena quantidade de sangue", segundo o hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O paciente ingeriu apenas o café da manhã e não se alimentou mais ao longo do dia, em razão do desconforto abdominal e da evolução do quadro clínico", diz o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 15.

Diante da persistência dos sintomas e do comprometimento do estado geral, Raoni foi transferido de avião para Sinop, onde foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Dois Pinheiros.

Ao dar entrada na unidade, Raoni apresentava "importante comprometimento do estado geral, com sinais de desidratação, sonolência acentuada, abdome distendido e ausência de diurese".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Foi imediatamente submetido para uma avaliação médica e a uma ampla investigação diagnóstica, incluindo exames laboratoriais, hemoculturas, gasometria arterial e tomografias de crânio, tórax e abdome. Os exames iniciais identificaram alterações da função renal e marcadores compatíveis com processo infeccioso grave. A principal hipótese diagnóstica é de sepse de foco pulmonar secundária a pneumonia broncoaspirativa, decorrente de quadro de vômitos incoercíveis. A tomografia de abdome evidenciou suboclusão gástrica", acrescenta ainda o boletim.