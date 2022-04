Cabo Daciolo vai disputar governo do Rio, decide PROS

Da Redação

O PROS anunciou que Cabo Daciolo será o pré-candidato do partido ao governo do Rio de Janeiro. O ex-deputado federal, candidato derrotado à Presidência em 2018 pelo Patriota, quando se tornou mais conhecido, se encontrou com lideranças estaduais da sigla nesta segunda-feira, 14, para firmar sua entrada na disputa. O lançamento da pré-candidatura deve ocorrer em 30 de março, dia de seu aniversário.

Daciolo retirou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em dezembro de 2021. Naquela ocasião, disse que apoiaria a campanha de Ciro Gomes (PDT) e chegou a declarar seu "amor" pelo presidenciável. A aproximação dos dois ficou evidente em imagens postadas nas redes sociais do ex-deputado, que disse ter "orado" pelo pedetista.

Entretanto, na figura de pré-candidato ao governo, Daciolo ainda não definiu qual será seu palanque em outubro. Segundo sua assessoria, o fato de ele ter "verbalizado" voto em Ciro não significa necessariamente que haverá apoio formal ao projeto do PDT, e isso será acertado com o PROS.

Na campanha de 2018, Daciolo protagonizou momentos marcantes por suas declarações sobre religião - ele é pastor evangélico. Um desses momentos foi com o próprio Ciro Gomes, a quem ele questionou durante um debate sobre uma suposta ordem mundial chamada Ursal, cujo objetivo seria submeter a América Latina ao comunismo.