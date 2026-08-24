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BTG/Nexus: para 43%, governo Lula é ruim ou péssimo; 35% consideram ótimo ou bom e 22% regular

Escrito por Lavínia Kaucz e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 24, indica que 43% dos eleitores avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, de 17 de agosto, eram 42% - uma variação dentro da margem de erro. Os eleitores que consideram o governo de Lula ótimo ou bom somam 35%, uma oscilação positiva de um ponto porcentual em relação à semana passada.

Aqueles que consideram o governo de Lula regular são 22%. Na pesquisa de 17 de agosto, eram 23%. Não sabem ou não responderam somam 1%.

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A avaliação do governo Lula é melhor entre o público feminino, pessoas de 60 anos ou mais e por quem estudou até o ensino fundamental. Quem ganha até um salário mínimo, desocupados e eleitores do Nordeste também avaliam melhor o governo.

A avaliação é pior entre o público masculino, eleitores de 25 a 40 anos, por quem tem ensino superior, ganha mais de 5 salários mínimos e mora no Sul.

O instituto também perguntou sobre a aprovação do desempenho pessoal de Lula. Segundo a pesquisa, 49% desaprovam o petista, enquanto 48% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 4%.

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A desaprovação oscilou um ponto para cima em relação à pesquisa anterior, quando somou 48%, mas dentro da margem de erro. O patamar de aprovação também subiu um ponto.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 21 a 23 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09028/2026.

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avaliação ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS Lula
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