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BTG/Nexus: para 42%, indicação de tarifaço dos EUA é culpa de Flávio Bolsonaro; 39% culpam Lula

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 07:43:00 Editado em 15.06.2026, 07:52:58
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é apontado como culpado pelas recomendações dadas pelo governo dos Estados de impor novas tarifas contra produtos brasileiros por 42% dos entrevistados. Outros 39% disseram que a culpa é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Flávio e Lula estão empatados tecnicamente, apesar de o senador estar numericamente à frente como o principal culpado pela recomendação dada pelo governo de Donald Trump contra o Brasil. Outros 11% dizem que não é culpa nem de Lula, nem de Flávio, mas uma decisão tomada pelos Estados Unidos de forma independente.

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Outra decisão recente do governo norte-americano sobre o Brasil - a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas - também foi medida pela pesquisa. Para 37%, a decisão vai ameaçar a segurança dos brasileiros. Outros 30% disseram que a classificação, na verdade, vai melhorar a segurança dos brasileiros. Para 23%, não vai mudar nada.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

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