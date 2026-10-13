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BTG/Nexus: Lula tem 61% no Nordeste e Flávio, 32%; senador tem 51% no Sudeste e Lula, 41%

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 61% das intenções de voto no Nordeste e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 32%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13. No Sudeste, Flávio registra 51% e Lula, 41%.

Na rodada anterior, publicada em 28 de setembro, o cenário hipotético de segundo turno mostrava Lula com 57% e Flávio com 35% no Nordeste. A vantagem numérica do presidente na região passou de 22 para 29 pontos porcentuais. Nenhum, branco e nulo somam agora 3%, e 4% não sabem ou não responderam. A margem de erro regional é de 4 pontos porcentuais.

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No Sudeste, os candidatos tinham 45% cada na pesquisa anterior. Agora, a diferença numérica é de 10 pontos em favor de Flávio. Nenhum, branco e nulo somam 7%, e 2% não sabem ou não responderam. A margem nesse recorte é de 3 pontos porcentuais.

No Sul, Flávio tem 57% e Lula, 36%, ante 53% e 35%, respectivamente. No recorte que reúne Norte e Centro-Oeste, o senador registra 56% e o presidente, 41%, contra 50% e 44%. A margem de erro é de 6 pontos porcentuais em cada uma dessas duas abrangências.

Na amostra nacional, Flávio tem 48% e Lula, 45%, em empate técnico pela margem geral de 2 pontos porcentuais.

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A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS/REGIÕES
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