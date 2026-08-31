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BTG/Nexus: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro 45% no 2º turno, seguem empatados tecnicamente

Escrito por Lavínia Kaucz e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de outubro, de acordo com pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31. O petista registrou 46% das intenções de voto contra 45% do adversário - mesmo resultado da última pesquisa, divulgada em 24 de agosto. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), as projeções também dão empate técnico, com o petista pontuando 44% e o ex-governador de Goiás, 42%. Em relação à pesquisa anterior, Lula oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro, enquanto Caiado oscilou dois pontos para cima. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e eleitores que não sabem são 1%.

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Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 46% a 41%. Na pesquisa anterior, o presidente pontuou 47% contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 12%, enquanto os que não sabem são 1%.

Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 38% se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%. Eleitores que não sabem são 1%. Na simulação de 2º turno da pesquisa anterior, Lula liderava por 47% a 36%.

Não foram realizadas projeções com os outros concorrentes, como por exemplo, o escritor Augusto Cury, candidato do Avante.

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A Nexus ouviu 2.005 pessoas com 16 anos ou mais, por telefone, de 28 a 30 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08900/2026.

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BTG/Nexus ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA
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