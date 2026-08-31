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BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro e Lula seguem como mais rejeitados, com 50% e 49%, respectivamente

Escrito por Lavínia Kaucz e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem empatados tecnicamente na liderança dos presidenciáveis mais rejeitados, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31. Do total de entrevistados, 49% dizem que não votariam no petista, enquanto 50% não votariam no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em comparação com a pesquisa anterior, de 24 de agosto, a rejeição de Flávio oscilou dois pontos para cima, dentro da margem de erro, enquanto a rejeição a Lula permaneceu a mesma. Esta é a primeira pesquisa nacional divulgada após a participação dos dois na sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.

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Entre os eleitores de Lula, 35% dizem que o petista é o único candidato em quem votariam, e 14% dizem que poderiam votar em outro.

No caso dos eleitores de Flávio, 27% declaram que não votariam em outro candidato. Outros 20% afirmam que poderiam votar em outro.

Flávio é mais rejeitado entre as mulheres (55%), por pessoas com 60 anos ou mais (56%), por quem não tem religião (66%) e por eleitores do Nordeste (59%). O nome de Lula tem maior rejeição entre homens (56%), eleitores de 16 a 24 anos (54%), evangélicos (62%) e sulistas (63%).

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A rejeição ao ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) subiu de 34% para 37%, e 41% dizem que não votariam no ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) de jeito nenhum (na pesquisa anterior eram 36%).

No caso de Renan Santos (Missão), a rejeição também subiu de 35% na pesquisa anterior para 40% no levantamento divulgado nesta segunda-feira.

Santos segue o mais desconhecido, com 35% dos eleitores que dizem não conhecê-lo. Zema é desconhecido por 26% dos eleitores e Caiado, por 25%.

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A BTG/Nexus não perguntou aos entrevistados sobre a rejeição e potencial de voto no escritor e psiquiatra Augusto Cury. Até a semana passada, Cury registrava 2% das intenções de voto no primeiro turno e, na pesquisa divulgada hoje, saltou para o terceiro lugar, com 11%.

Preferência política

O levantamento mostra ainda que 38% dos brasileiros preferem que o próximo presidente da República seja Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 33% afirmam que gostariam de ver eleito Flávio, um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou um membro de sua família.

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De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 25% dizem preferir um nome que não seja ligado nem ao petista nem ao ex-chefe do Executivo. Na pesquisa anterior, eram 20%, portanto um crescimento de 5 p.p..

De acordo com o cruzamento de dados apresentado pelo levantamento, entre os eleitores que preferem uma terceira via, 14% votam em Lula; 10%, em Flávio; 64% nos demais candidatos e 5% votariam em branco ou anulariam.

A Nexus ouviu 2.005 pessoas com 16 anos ou mais, por telefone, de 28 a 30 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08900/2026.

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