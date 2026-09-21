Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

BTG/Nexus: avaliação negativa do governo Lula oscila de 44% para 45%; positiva de 37% para 35%

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE, e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 44% para 45%, enquanto a positiva passou de 37% para 35%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21. As variações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Entre os entrevistados, 38% consideram o governo péssimo, e 7%, ruim. Outros 20% avaliam a gestão como boa, e 15%, ótima. A parcela que classifica o governo como regular permanece em 18%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A avaliação positiva chega a 50% entre os eleitores com 60 anos ou mais, 49% entre aqueles que estudaram até o ensino fundamental e 46% no Nordeste. Entre as mulheres, 43% consideram o governo ótimo ou bom, e 36%, ruim ou péssimo.

A avaliação negativa alcança 60% no Sul, 56% entre os evangélicos, 55% entre os homens e os trabalhadores formais e 52% entre os eleitores com ensino superior. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 57% classificam o governo como ruim ou péssimo.

Aprovação pessoal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao serem questionados sobre o desempenho pessoal de Lula, 50% afirmaram que desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 46% disseram que aprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam. Na rodada anterior, a desaprovação era de 49%, e a aprovação, de 47%.

A aprovação de Lula chega a 60% entre os eleitores com 60 anos ou mais, 59% entre aqueles com ensino fundamental, 58% no Nordeste e 54% entre as mulheres. A desaprovação alcança 64% entre os evangélicos, 63% no Sul e 61% entre os homens, trabalhadores formais e eleitores com renda familiar superior a cinco salários mínimos.

Entre os entrevistados que aprovam o desempenho do presidente, 85% declaram voto em Lula no primeiro turno, 4% em Ronaldo Caiado (PSD), 3% em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e 3% em Augusto Cury (Avante). Entre os que desaprovam, 68% votam em Flávio, 9% em Cury, 7% em Caiado e 6% em Renan Santos (Missão). Lula registra 1% nesse grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
avaliação ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS Lula
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV