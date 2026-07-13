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BTG/Nexus: 64% ouviram falar das críticas de Michelle a Flávio Bolsonaro; 35% não ouviram

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 08:02:00 Editado em 13.07.2026, 08:13:26
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que a maioria dos eleitores, 64%, ouviu falar sobre o desentendimento entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto 35% são os que disseram não ter conhecimento do caso.

Para 40% dos entrevistados, o episódio não impactará a candidatura de Flávio; outros 27% dizem que o efeito será muito negativo e 19% consideram pouco negativo. Já os que avaliam que o impacto será muito positivo são 4%, enquanto 3% enxergam efeito pouco positivo. Não sabem ou não responderam são 6%.

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A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 10 a 12 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.

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