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BTG/Nexus: 46% avaliam governo Lula como ruim/péssimo; 36% acham ótimo/bom e 18%, regular

Escrito por Lavínia Kaucz e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8, indica que 46% dos eleitores avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo. O porcentual é o mesmo da pesquisa anterior, de 31 de agosto. Os eleitores que consideram o governo de Lula ótimo ou bom somam 36%. Na semana passada, eram 37%. Aqueles que consideram o governo de Lula regular são 18%, mesma taxa da semana passada.

A avaliação do governo Lula é melhor entre o público feminino, pessoas de 60 anos ou mais e por quem estudou até o ensino fundamental. Quem ganha até um salário mínimo, desocupados e eleitores do Nordeste também avaliam melhor o governo.

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A avaliação é pior entre o público masculino, eleitores de 25 a 40 anos, por quem tem ensino superior, ganha mais de 5 salários mínimos e mora no Sul.

O instituto também perguntou sobre a aprovação do desempenho pessoal de Lula. Segundo a pesquisa, 50% desaprovam o petista, enquanto 45% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 4%. Na pesquisa da semana passada, a desaprovação era de 51% contra 46% de aprovação.

Entre os que aprovam o desempenho de Lula, 82% declaram voto no petista no primeiro turno, 5% votam em Augusto Cury (Avante) e 4% em Flávio Bolsonaro (PL).

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Entre os que desaprovam Lula, 64% declaram voto em Flávio, 12% em Cury e 8% em Renan Santos (Missão).

A Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, de 4 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.

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