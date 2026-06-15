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BTG/Nexus: 41% consideram governo Lula como ruim ou péssimo; 38% avaliam como ótimo ou bom

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 08:30:00 Editado em 15.06.2026, 08:41:47
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que 41% consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo, oscilação de 1 p.p. a mais do que o levantamento divulgado em maio, que foi de 40%.

Já os entrevistados que avaliam o atual governo como ótimo ou bom são 38%, ante 37% da mostra anterior, enquanto os que consideram como regular são 21%, em maio eram 22%. Não sabem ou não responderam somam 1%.

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O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

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