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BTG/Nexus: 41% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo; 35% consideram ótimo ou bom

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 07:35:00 Editado em 13.07.2026, 07:41:52
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que 41% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo, uma variação, dentro da margem de erro, de um ponto porcentual a menos que o levantamento divulgado em 29 de junho.

Os eleitores que avaliam o governo como ótimo ou bom são 35%, enquanto aqueles que consideram regular são 24%. Não sabem ou não responderam somam 1%.

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O instituto também perguntou sobre a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 47% aprovam a gestão petista, mesmo porcentual dos que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 6%.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 10 a 12 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.

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