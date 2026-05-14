TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Brasileiros 'invadem' redes de ator que interpreta Bolsonaro após áudios de Flávio

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 12:48:00 Editado em 14.05.2026, 13:01:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brasileiros "invadiram" as redes sociais do ator Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme "Dark House", com críticas após áudios revelarem que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato nas eleições presidenciais deste ano, trocou mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para ajudar bancar a produção.

"Esse é o filme gravado com dinheiro do Banco Master? Pergunta aí pro Flávio de onde veio a grana", "Quem pagou esse filme foram os aposentados do Brasil" e "Dinheiro do filme vindo por esquema de corrupção" foram alguns dos comentários em postagens do ator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Até o momento, Jim Caviezel não se pronunciou sobre o caso. O espaço permanece aberto para publicação.

Os comentários tomaram as publicações do ator horas após aos áudios que revelaram ligações entre Flávio e Vorcaro serem divulgados. Mensagens por escrito e áudio dos contatos de Flávio com o dono do Banco Master foram reveladas na quarta-feira, 13, pelo site Intercept Brasil.

Segundo o site, teria havido uma negociação para que Vorcaro ajudasse com uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões. O Estadão confirmou que esses valores estão referidos nos documentos contidos na investigação do caso Master.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os comentários, em inglês e português, foram feitos nas publicações mais recentes do ator no Instagram. Em uma delas, um usuário diz que o ator "está sendo pago com dinheiro de aposentados do Brasil", em referência ao escândalo envolvendo o Banco Master e fundos de pensão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/FILME/JIM CAVIEZEL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV