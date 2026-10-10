Brasileiros da Academia do Oscar manifestam preocupação com eleição brasileira em carta aberta

Cinquenta e oito membros brasileiros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, assinaram uma carta aberta em que manifestam preocupação com o cenário político do Brasil e pedem atenção internacional ao segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. O documento foi publicado inicialmente na revista americana Variety.

Os profissionais do audiovisual, incluindo o ator Wagner Moura e cineastas como Kleber Mendonça Filho e Fernando Meirelles, citam suspeitas de interferência estrangeira, possíveis distorções no alcance de conteúdos políticos nas plataformas da Meta e denúncias de pagamentos a eleitores. Também criticam propostas do candidato Flávio Bolsonaro (PL), incluindo a elaboração de uma nova Constituição e a concessão de anistia ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

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Os signatários pedem que a imprensa internacional acompanhe o processo eleitoral com rigor e que instituições competentes investiguem as denúncias de forma independente. Também alertam para o risco de retrocessos na indústria audiovisual brasileira em caso de mudanças nas políticas culturais.