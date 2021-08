Da Redação

Brasil pode voltar a ter horário de verão diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (2) que o horário de verão pode voltar a ativa no país, desde que a população aprove a decisão. Ele sugeriu enquetes em rádios para saber o que os brasileiros pensam dessa medida.

Em entrevista à Rádio ABC, de Novo Hamburgo (RS), nesta segunda, ele foi questionado como via os pedidos de setores da economia que sugerem a medida de adiantar em uma hora os relógios do país durante primavera e verão com o objetivo de conter os gastos de energia em regiões que têm mais luz solar.

O país enfrenta uma dura crise hídrica em 2021, que encarece os preços da energia.

O horário de verão poderia servir para atenuar esses aumentos de consumo em regiões como o Nordeste, que têm sol mais tempo do dia. Com luz natural em horários nos quais as pessoas já estão em casa, consome-se menos luz elétrica.

Bolsonaro defende fim do horário de verão: 'Medida não traz ganho'

"Lá atrás alguns parlamentares me procuraram para pôr um fim no horário de verão. Eu também queria, confesso. Então pedi um estudo para o ministro Bento Albuquerque [Minas Energia] e chegamos à conclusão de que não economizava energia como se falava. E a maioria da população era favorável ao término. Se mudarem de posição, eu sigo o que quiserem, sou um democrata", argumentou.

Bolsonaro afirmou que o governo entende que para determinados setores o faturamento melhora com o aumento da luminosidade em algumas regiões e a extensão do período de consumo. "Sabemos que as pessoas ficam mais tempo no comércio, e nós do governo pesamos isso, mas no momento não vejo clima para essa mudança. Mas se o povo quiser, eu faço isso aqui."

Ele sugeriu à rádio que o entrevistava que fizesse uma enquete com seus ouvintes sobre o assunto e comentou que repetirá o pedido a uma outra emissora que costuma escutar.

