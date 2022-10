'Brasil não pode mais ser marginalizado exterior', diz Lula em BH

Isadora Duarte e Igor Soares (via Agência Estado)

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma série de comparações de suas gestões com a do presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que o País não pode mais ser marginalizado no exterior. "Acho que vamos ganhar (a eleição) porque há tendência do povo brasileiro de que podemos fazer mais que o outro candidato. Este País não pode mais ser marginalizado no exterior. Este País não pode continuar sendo governado por um presidente que não senta com prefeito e governador", disse Lula, em coletiva de imprensa realizada em Belo Horizonte.

Lula afirmou que o Brasil precisa priorizar a educação e criticou cortes de verba feitos por Bolsonaro para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para a merenda escolar. "Este País precisa dar prioridade à educação. Educação não pode ser tratada como gasto. A (verba para ) merenda escolar precisa de reajuste", disse o ex-presidente.

O ex-presidente também citou a fome e pobreza do País como temas a serem enfrentados em eventual nova gestão. "Tínhamos acabado com crianças pedindo esmola, com mães pedindo comida no semáforo. Somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e primeiro produtor de proteínas. Isso não tem explicação", criticou Lula. "O Brasil precisa de paz, que trará consumo e emprego", acrescentou.

Ainda na manhã deste domingo, o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo e candidato a vice, Geraldo Alckmin, farão uma caminhada no centro da cidade entre a Praça da Liberdade e a Praça Tiradentes.