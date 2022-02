Da Redação

‘Brasil está destruído, está moribundo’, diz Lula

Na manhã desta terça-feira (15), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista à jornalista Denise Mello, da Rádio Banda B, e falou que o "Brasil está destruído".

“Quando deixei a presidência da República, esse país era a sexta economia do mundo, tinha aumento real salário mínimo, a maior política de inclusão social da história, uma reserva de US$ 70 bilhões que nunca tínhamos tido. Queremos fazer com que o povo pobre volte ao orçamento da União, que tenha emprego, que volte a comprar aquilo que é necessário para sua sobrevivência”, afirmou.



O político pretende se candidatar à Presidência da República nas eleições deste ano e se colocou à disposição de partidos aliados para conseguir vencer a disputa. Além disso, Lula criticou o atual governo.

“Temos uma crise sanitária jamais vista, uma crise social com 19 milhões passando fome e mais 16 milhões em insegurança alimentar, desemprego muito alto, inflação a mais de 10%. Precisamos de alguém com experiência e maturidade para consertar o Brasil e voltar a crescer, com melhoria de qualidade de vida.”