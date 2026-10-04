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POLÍTICA

Brasil entrará na 'prorrogação' das eleições, diz Lula, falando em vitória

Escrito por Daniel Tozzi, Gabriel Hirabahasi e Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 4, que a segunda fase da eleição começa nesta sgunda-feira, 5, e que o Brasil entrará na "prorrogação" das eleições a partir de agora. "A segunda fase começa amanhã, e é para Lula e Alckmin ganharem", disse.

O presidente disse que pretende ter um dia de folga nesta segunda-feira. Falou também para que "os bolsonaristas se preparem" para a campanha a partir de terça-feira, 6.

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Lula repetiu que levará canetas emagrecedoras ao SUS caso seja reeleito.

O petista ficou em segundo lugar na disputa das eleições presidenciais deste ano. Com 99,77% das urnas apuradas, ele tinha 45,10% dos votos válidos, contra 47,08% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dois irão disputar o segundo turno, agendado para o próximo dia 25 de outubro.

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discurso ELEIÇÕES 2026//LULA/2º TURNO Vitória
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