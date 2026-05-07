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WASHINGTON

Brasil e EUA vão criar grupo para discutir tarifaço, diz Lula após reunião com Trump

Segundo ele, a proposta prevê que representantes dos ministérios do Comércio de ambas as nações sentem à mesa para elaborar uma solução conjunta

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 17:41:03 Editado em 07.05.2026, 17:40:56
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Brasil e EUA vão criar grupo para discutir tarifaço, diz Lula após reunião com Trump
Autor Trump e Lula durante encontro nos EUA - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta quinta-feira (07) que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em criar um grupo de trabalho bilateral para debater o fim das tarifas comerciais entre os dois países em um prazo de até 30 dias. O acerto ocorreu durante uma reunião na Casa Branca, em Washington. Segundo Lula, a proposta prevê que representantes dos ministérios do Comércio de ambas as nações sentem à mesa para elaborar uma solução conjunta, destacando que o Brasil está disposto a ceder, caso seja necessário, para chegar a um consenso definitivo.

-LEIA MAIS: Após encontro entre Lula e Trump, Durigan fala sobre acordo de cooperação com os EUA

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O encontro durou cerca de três horas, incluiu um almoço e contou com a presença de ministros dos dois governos. Por meio das redes sociais, Trump classificou a reunião como muito produtiva e descreveu o mandatário brasileiro como uma figura muito dinâmica. O líder norte-americano confirmou que os representantes das duas administrações já possuem agendas marcadas para aprofundar as discussões sobre questões comerciais, com a possibilidade de novos encontros de alinhamento nos próximos meses.

A pauta da reunião bilateral, negociada previamente pelas equipes diplomáticas, também abrangeu temas de interesse global, como o combate ao crime organizado, questões geopolíticas e o mercado de minerais críticos. Após a agenda oficial, a previsão inicial de uma declaração conjunta à imprensa no Salão Oval foi alterada. Com a mudança de planos, o presidente brasileiro transferiu sua entrevista coletiva com os jornalistas para a sede da embaixada do Brasil na capital norte-americana.

Em postagem nas redes sociais, Trump informou que discutiu com Lula "muitos tópicos", incluindo questões comerciais e tarifas.

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"A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", escreveu o presidente norte-americano, que chamou Lula de "muito dinâmico".

Lula chegou à Casa Branca pouco depois do meio-dia (horário de Brasília). O encontro foi previamente negociado pelas equipes dos dois países, com a expectativa de tratar diversos temas, como comércio, combate ao crime organizado, além de questões geopolíticas e de minerais críticos.

No mês passado, Brasil e Estados Unidos anunciaram um acordo de cooperação mútua visando combater o tráfico internacional de armas e drogas.

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A parceria prevê o compartilhamento de informações sobre apreensões feitas nas aduanas dos dois países, de forma a viabilizar uma investigação célere de padrões, rotas e vínculos entre remetentes e destinatários de produtos ilícitos.

Fazem parte da comitiva presidencial os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Justiça e Segurança Pública, Wellington César; da Fazenda, Dario Durigan; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa; de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Com Agência Brasil

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