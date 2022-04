Braga Netto é exonerado da Defesa e ganha cargo no Planalto

Da Redação

O governo federal exonerou nesta quinta-feira, 31, o general Walter Braga Netto do cargo de ministro da Defesa e o nomeou para um novo posto no Palácio do Planalto, o de Assessor Especial do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

continua após publicidade .

A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta tarde, depois da saída de outros nove ministros que disputarão as eleições neste ano. Braga Netto é cotado para ser o vice de Bolsonaro na busca pela reeleição à Presidência.

O novo ministro da Defesa agora será o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que até há pouco era o comandante do Exército, cargo que passará a ser ocupado pelo general Marco Antônio Freire Gomes, também nomeado na mesma edição do diário.

continua após publicidade .

A posse de Freire Gomes como novo comandante do Exército está marcada para ocorrer ainda hoje, às 17 horas. A solenidade deve contar com a presença do presidente Bolsonaro.