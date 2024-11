Boulos pede para eleitores digitarem 'Nunes', 'rachadinha' e 'Marcola' no Google

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Iander Porcella, Geovani Bucci e Luccas Lucena, especiais para o Broadcast (via Agência Estado)

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) usou seu direito de resposta, durante o debate da TV Globo contra o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), para pedir aos espectadores que pesquisassem a relação do atual prefeito com Marcola, do PCC.

"Vou aproveitar esse pedido para pedir para pesquisarem no Google: 'Nunes', 'rachadinha' e 'Marcola'. Vai sair a reportagem e um vídeo estarrecedor para comprovar o que estou falando", provocou Boulos.