Boulos: mandato de Flávio Bolsonaro no Senado tem que ser cassado

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, após o site The Intercept Brasil ter publicado uma reportagem que diz o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negociou R$ 134 milhões com o empresário para bancar um filme.

"É muito grave. Nós não estamos falando de ilação, de suspeita, de delação sem prova. Aqui nós estamos falando de um áudio", declarou Boulos à imprensa. "A não ser que se diga que esse áudio é mentiroso, que não é a voz do senador Flávio Bolsonaro, ou que o áudio foi adulterado, se esse áudio, de fato, é do Flávio Bolsonaro, a discussão não é nem só sobre CPI, é sobre o mandato dele no Senado, que tem que ser cassado", continuou.

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O ministro reiterou: "A não ser que seja adulterada, que ele diga que alguém imitou a voz dele, ele não tem condição de permanecer como senador da República. Tem que ser cassado". As declarações ocorreram enquanto saía da comissão especial sobre o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Boulos também frisou que, de acordo com a reportagem, Flávio enviou uma mensagem a Vorcaro em que disse "estarei contigo sempre" um dia antes da prisão do banqueiro. Para o ministro, não se trata de um "caso comezinho".

"Esse cidadão quer ser presidente do Brasil? Pedindo R$ 134 milhões? Não foi a qualquer tempo, é importante dizer, porque poderia dizer que ele não sabia do que estava em jogo. Foi um dia antes de ele ser preso. Ou seja, todas as investigações já eram públicas."

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De acordo com o site The Intercept Brasil, Flávio pediu dinheiro para Vorcaro com a finalidade de pagar despesas do filme "Dark Horse", que conta a história de Jair Bolsonaro. "Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", disse Flávio, segundo áudio divulgado.