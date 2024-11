Boulos diz que topou convite de Marçal porque nunca fugiu de nenhum embate

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Geovani Bucci e Luccas Lucena, especiais para a AE (via Agência Estado)

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que aceitou convite de sabatina online promovida pelo candidato derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB) porque "nunca fugiu de nenhum embate". "Apoiadores meus disseram que a sabatina era cilada", disse o parlamentar. "Se eu levasse para o pessoal, eu seria o último a vir, mas não me movo por mágoas."

Pablo Marçal também convidou o candidato e atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a sabatina, que chamou em suas redes sociais de "entrevista de emprego" para o cargo de prefeito, fazendo um paralelo com o protocolo empresarial. A campanha do emedebista disse que ele não aparecerá no evento sob hipótese alguma.

Prosperidade

Na sabatina, Boulos disse que acredita na "teoria da prosperidade promovida pelo candidato derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB). "Concordo que pessoas que sigam o caminho de empreender precisam ser valorizadas", afirmou. "A prosperidade não é apenas os cifrões na conta bancária, emendou.

Teoria da prosperidade, defendida pelo ex-coach, é uma doutrina teológica neopentecostal que defende que a abundância material é "o desejo de Deus para seus fiéis".

"A prosperidade não é apenas os cifrões na conta bancária. Defendo que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito", disse Boulos. "Trabalhei a vida como professor, profissão que não dá dinheiro. Eu me considero próspero."