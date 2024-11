Boulos diz que não se arrepende de ter atuado por arquivamento de denúncia contra Janones

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que não se arrepende da sua atuação no parecer no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em Brasília, a favor do arquivamento de denúncia contra o deputado André Janones (Avante-MG), por suposto crime de rachadinha. "Fui sorteado para relatar o caso Janones", disse Boulos, durante sabatina online com Pablo Marçal (PRTB).

"Não absolvi o Janones, eu disse que critérios do Conselho a outros casos tinha que ser usados", explicou o candidato do PSOL. "Se a PF constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso. Assim como o Flávio Bolsonaro. Eu não passo pano para ninguém, Marçal", afirmou.