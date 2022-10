Bolsonaro volta a prometer reindustrialização e emprego ao Nordeste

Sofia Aguiar e Iander Porcella (via Agência Estado)

Em mais uma promessa, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, reforçou seu compromisso em reindustrializar e produzir empregos na região Nordeste, região onde obteve o pior desempenho do primeiro turno e que seu adversário no segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acumula vantagem.

"O Nordeste vai ser reindustrializado, vai ter emprego para o Nordeste, e estamos em andamento, não paramos desde o começo, em buscar alternativas para o futuro", disse o chefe do Executivo, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, na noite desta quinta-feira (20). "Não gosto de falar porque soa promessa. Mas isso já não é uma promessa, é uma coisa que a sair do papel, é uma realidade", emendou.

No sábado (15), em agenda em Fortaleza, no Ceará, o presidente já havia renovado promessas para a região e, em meio a frases polêmicas envolvendo a população nordestina, ele alegou nunca tê-la criticado. No início de outubro, Bolsonaro relacionou a alta votação de Lula no Nordeste à taxa de analfabetismo na região. "Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses Estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região", disse.