'Bolsonaro vai colocar a faixa de presidente no meu pescoço', diz Lula em Recife

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mostrou confiança em sua vitória e afirmou nesta sexta-feira, 14, que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, precisará cumprir os ritos de transição de governo no ano que vem. "Vai ter que ter humildade e, no dia 1º de janeiro, colocar a faixa no meu pescoço", afirmou o petista em coletiva de imprensa em Recife.

Lula voltou a dizer que Bolsonaro faz uso ostensivo da máquina pública pela reeleição, de forma nunca antes vista. Mas reiterou que, na sua avaliação, o movimento será em vão. "Ele pode gastar o que quiser, está dado, o destino do Bolsonaro está traçado", declarou o ex-presidente.

O petista está em giro pelo Nordeste para ampliar sua vantagem na região e levar as eleições no segundo turno. Na quarta-feira, 12, foi a Salvador. Nesta quinta, 13, esteve em Aracaju e Maceió. Hoje, finaliza a semana em Recife, com uma caminhada pelo centro da capital pernambucana ao lado da candidata a governadora Marília Arraes (Solidariedade). Atento à ofensiva, Bolsonaro tenta reagir e também organiza comícios no Nordeste.

Ao lado da aliada, Lula ironizou o ato esvaziado do adversário em Recife. "Sei que ele veio aqui ontem. Seria até bom alguém ligar para ele ver na televisão a nossa passeata. Ele vai ver que é bem maior que o vergonhoso ato que ele fez ontem aqui. Se ele tivesse que viver de venda de camisa no ato de ontem aqui, iria morrer de fome, de tão pouca gente que tinha", afirmou o candidato a presidente.

Lula aproveitou o pronunciamento para destacar entregas do PT a Pernambuco ao longo de seus governos e estendeu críticas a Bolsonaro pela gestão da pandemia. "Se ele tivesse deixado de ser ignorante e conversado com pessoal da área da saúde, dos laboratórios, secretários de Estado em vez de brigar com governadores, muita gente hoje teria seu filho em casa, seu pai, mãe", destacou. "Ele é cidadão que não sabe respeitar o mínimo de sensibilidade do ser humano, vive da mentira",finalizou.