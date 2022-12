Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste domingo (25/12), para compartilhar uma mensagem desejando feliz Natal aos apoiadores. O vídeo foi publicado nos perfis oficiais do mandatário do país.

No vídeo, Bolsonaro aparece abraçado com crianças e entregando presentes de Natal. Em seguida, uma gravação do titular do Planalto desejando “um feliz Natal, com muita paz e ao lado daqueles que vocês mais amam”.

