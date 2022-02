Bolsonaro, sobre visita à Rússia: Brasil tem vocação de amizade com todas as nações

Da Redação

Ao final de seu primeiro dia em Moscou, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Twitter comemorar a relação diplomática do Brasil com a Rússia e disse que o País tem "vocação de amizade" com todas as nações.

O chefe do Executivo não cumpriu compromissos oficiais nesta terça-feira. Amanhã, tem encontro marcado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Kremlin, sede do Executivo local.

A postagem do presidente vem em meio a críticas ao fato de Bolsonaro ter viajado a uma parte da mais recente crise diplomática internacional, que tem Rússia, Ucrânia e Estados Unidos como protagonistas.

"Em 1876, Dom Pedro II foi o 1º estadista brasileiro a visitar a Rússia. 146 anos depois, no ano em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso. Nosso Brasil tem vocação de amizade com todas as nações do mundo", publicou o presidente.

Bolsonaro anexou à postagem dois registros da imprensa russa: um do século XIX, com a visita de Dom Pedro II em destaque; outro da agência estatal Tass, com o relato do encontro entre Bolsonaro e Putin, que acontecerá amanhã.